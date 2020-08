La Sicilia guarda al futuro, in concessione 430 ettari di terra a giovani (Di mercoledì 5 agosto 2020) La "terra ai giovani", con questo slogan il governo Musumeci mette a disposizione degli agricoltori Siciliani i primi 430 ettari di terreni demaniali. Il bando per partecipare all'assegnazione degli appezzamenti è stato presentato oggi dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dall'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans alla presenza, tra gli altri, del direttore del Dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta. "Il progetto - ha esordito il governatore illustrando l'iniziativa - è ancora in via sperimentale, perché qualora i risultati, come ci auguriamo, saranno positivi amplieremo i terreni che metteremo a bando. Abbiamo due obiettivi: permettere agli aspiranti imprenditori agricoli di poter fare impresa e ... Leggi su ilfogliettone

Annullare la pausa estiva dell'Assemblea Regionale Siciliana per continuare a lavorare con l'obiettivo di affrontare le questioni irrisolte e soprattutto dare un segnale a famiglie e imprese in questo ...

