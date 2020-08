La querela del blastato a Roberto Burioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il signor Alberto J.P. ha querelato Roberto Burioni per diffamazione dopo un post pubblicato sulla pagina facebook del medico e ricercatore che riproduceva un botta e risposta tra i commenti della pagina. L’utente, a proposito di vaccini, lo aveva sfidato in un dibattito pubblico sulla scorta del ragionamento che la “scienza non è titolo ma conoscenza”. Si era nel periodo pre-coronavirus – racconta oggi Il Giorno – e il dibattito verteva sui vaccini. Il professore predisse a chi lo sfidava che uno come lui “non viene neanche assunto per pulire i cessi”, apostrofandolo come “un ignorante molto arrogante con connessione internet”. Il professore elencava “sette fatiche” che si sarebbe dovuto sobbarcare prima di potersi misurare con lui (passare le selezioni per ... Leggi su nextquotidiano

