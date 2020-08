La notizia del «papà ai domiciliari» dopo aver picchiato un ladro in casa è del 2017 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 5 agosto su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una parte di una pagina di un giornale. Si legge: «Firenze. Botte al bandito che fa irruzione: papà ai domiciliari. Il ladro rom libero a Firenze, l’uomo che ha difeso la sua famiglia dal furto costretto a passare 7 mesi ai domiciliari e a risarcire il nomade con 1.500 euro. L’uomo con la figlioletta ha scoperto il nomade in casa e l’ha massacrato: condannato».Questa notizia risale a tre anni fa ed è stata pubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si è realmente verificato. Post pubblicato su Facebook il 5 agosto 2020 – notizia vecchia Come riportato da diverse testate locali e nazionali ... Leggi su facta.news

Apprendo con sconcerto e dolore la notizia dell'improvvisa scomparsa di Celso Cioni ... nella visione di un presente e di un futuro che sulle straordinarie potenzialità del territorio interno e ...

