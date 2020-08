La nave-quarantena resta a Lampedusa in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Nuovo bando del Governo per noleggiarne un’altra da inviare in Calabria (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nave per la quarantena dei migranti “Gnv Azzurra”, che ha iniziato ieri a imbarcare i migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa, oggi rimarrà attraccata nel porto dell’isola siciliana, in attesa che migliorino le condizioni meteomarine. Il vento e il mare agitato non permettono, infatti, di continuare il trasbordo dei migranti. Soltanto 350 persone sono riuscite a salire sulla nave che ne può contenere 700. Le operazioni ricominceranno nella giornata di giovedì, quando la nave si dirigerà verso Trapani. Intanto il Viminale ha pubblicato il Nuovo avviso pubblico del ministero dei Trasporti per il noleggio di un’altra nave da destinare all’assistenza e ... Leggi su lanotiziagiornale

