la mossa del cavallo spiazzagli alleati (Di mercoledì 5 agosto 2020) È a rischio uno dei presupposti che hanno consentito la nascita del governo Conte-bis e il rovesciamento della maggioranza con la sostituzione della Lega con il Pd. Questo presupposto riguarda il legame tra la riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari e che verrà sottoposta a referendum confermativo il 20 settembre, con quella della legge elettorale. Ricorderà il lettore che nella pazza crisi dell’agosto 2019 il Pd accettò il seguente compromesso: diciamo sì al taglio dei deputati e senatori voluto dai Cinque Stelle – fino a quel momento rifiutato per tre volte dal centrosinistra con toni anche molto accesi sino all’accusa di incostituzionalità – a patto di avere prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale una nuova normativa elettorale. Leggi su ecodibergamo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Le reazioni del centrodestra alla opaca mossa di Conte sui servizi - ItaliaViva : Tanta gente e tanto entusiasmo ieri sera a Scandicci per @matteorenzi e 'La mossa del cavallo', e anche un simpatic… - Linkiesta : Non è possibile che l‘Italia sia costretta a scegliere tra i menteccati a cinquestelle, i trucidi di #Salvini e i n… - LandiniStefano : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Le reazioni del centrodestra alla opaca mossa di Conte sui servizi - CasagrandeStef : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Le reazioni del centrodestra alla opaca mossa di Conte sui servizi -

Ultime Notizie dalla rete : mossa del

Canale 58

La campagna elettorale per le regionali entra nel vivo. In attesa della definizione delle liste, si muovono i big. E venerdì arriva Matteo Salvini, impegnato nel lancio della candidatura di Susanna Ce ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour di New York dopo i rialzi di ieri, sui dati delle scorte in calo . Il Wti con consegna a settembre passa di mano a 41, ...