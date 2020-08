La Juventus proverà a chiedere Rafael Leão al Milan per rinforzare l’attacco (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Juventus è già al lavoro per puntellare il reparto offensivo per la prossima stagione: c’è bisogno di un altro calciatore da affiancare a Dybala e a Cristiano Ronaldo con garanzie di buona sinergia ma anche di qualche goal. Anche se non sembrerebbe un nome così altisonante, pare che la dirigenza della Juventus si stia … L'articolo La Juventus proverà a chiedere Rafael Leão al Milan per rinforzare l’attacco Leggi su dailynews24

toselluc : Venerdì il Lione proverà la febbre a Sarri e ai suoi ragazzi, in una prova che deciderà l’intera stagione. Eppure i… - CosimoBon : Un dibattito calcisticamente interessante (rarità al giorno d'oggi) è come verrà inserito #Kulusevski nella Juventu… - zona_calcio : Quel sogno di mezza estate chiamato Champions: L’Atalanta aspetta il PSG. La Juventus proverà a ribaltare l’1-0 del… - clarence101010 : @tiziano_mosa @leharileiluccia La lega troverà una scusa per penalizzare la Juventus per questo tocco di originalità ?????? o ci proverà ?????? - kupaleon : RT @DiMarzio: La #Juventus proverà a recuperare #Dybala per la sfida con il Lione. Buone notizie da #Danilo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus proverà Perché la Juventus non può permettersi di fallire la missione qualificazione Goal.com