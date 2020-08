La geografia secondo Di Stefano: per il sottosegretario 5S Beirut è “in Libia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mentre il mondo osserva con un misto di stupore e orrore quanto sta accadendo a Beirut, dove una devastante esplosione ha causato almeno 100 morti già accertati e oltre 4000 feriti, il Movimento Cinque Stelle si trova ancora una volta a fare i conti con lo scivolone di uno dei propri esponenti. Caduto su un argomento particolarmente delicato come, appunto, la drammatica situazione della capitale del Libano. E massacrato puntualmente dagli utenti dei social italiani, increduli di fronte alla clamorosa gaffe di Manlio Di Stefano. A rendere il tutto più surreale è il ruolo ricoperto dallo stesso Di Stefano, sottosegretario agli Esteri. Agli Esteri, appunto. Eppure capace di confondere clamorosamente il Libano con la Libia. Twittando, con non poca avventatezza: “Con tutto il cuore mando un ... Leggi su ilparagone

