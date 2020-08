La figuraccia del grillino Di Stefano: confonde la Libia con il Libano. Il web si scatena: «Siete il peggio» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Svarione social per il sottosegretario grillino agli Esteri Manlio Di Stefano. Su Twitter, dopo la tragedia di Beirut, esprime la sua solidarietà ai «libici» invece che ai «libanesi». La frase di Di Stefano che provoca gli sfottò «Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici», scrive Di Stefano. «Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio». Poi, l’esponente del M5S, sommerso dagli sfottò, si accorge dell’errore e lo corregge in un successivo post. La rete però non dimentica e così, tra meme e ironie, molti utenti punzecchiano Di Stefano per la gaffe. Il sottosegretario cerca di ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : figuraccia del Dante 2021, la Pigna: "Figuraccia frutto dell'incompetenza di sindaco e assessore" RavennaToday Niente più fermate a Chiasso e Mendrisio, Robbiani non ci sta: "Le FFS non capiscono un tubo, né del Mendrisiotto né del traffico ferroviario"

Alcune considerazioni ai mammasantissima delle FFS

