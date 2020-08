La diplomazia dei vaccini cinese: il piano di Pechino che spaventa gli Usa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sinovac, Sinopharm, CanSino Biological, Zhifei. Sono queste le principali aziende farmaceutiche cinesi in corsa per la produzione di un vaccino anti Covid. Gli antidoti realizzati dalle prime due, in particolare, hanno superato i test di laboratorio e le classiche due fasi di studio. In attesa di superare la terza e ultima fase, stanno aspettando l’autorizzazione … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : diplomazia dei Il vaccino cinese in equilibrio tra diplomazia e difficoltà Ticinonline La Milano-Sanremo ha superato a fatica gli ultimi ostacoli. Ecco perché siamo sempre a fianco dei sindaci del no

Savona. La Milano-Sanremo si correrà. La notizia ufficiale è delle ultime ore, vinte le resistenze (pur con qualche riserva) del sindaco di Alessandria, senza l’assenso del quale la corsa avrebbe prob ...

Speciale difesa: Usa-Brunei, colloquio Pompeo e ministro Esteri Sultanato su sicurezza e Mar Cinese Meridionale

New York, 05 ago 13:45 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico col secondo ministro degli Esteri del Brunei, Erywan Pehin Yusof. Stando a quanto ri ...

