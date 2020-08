La cravatta tagliata in ufficio. Agguato al presidente siciliano antimafia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Atto di intimidazione, presumibilmente di matrice mafiosa, ai danni del deputato regionale siciliano e presidente della commissione antimafia dell'Ars Claudio Fava. Nella sua stanza di Palazzo dei Normanni ha trovato la cravatta, che solitamente usa per le sedute d'Aula, tagliata a metà. Fava che ha denunciato il tutto alla polizia. Ieri, si era recato nella sua stanza, quella del presidente della Commissione antimafia, per indossare la cravatta obbligatoria per le sedute di Sala d'Ercole e l'ha trovata tagliata. Alla stanza del presidente della commissione antimafia si accede solo dal cortile della Fontana. Al deputato è arrivata la solidarietà del parlamento ... Leggi su iltempo

