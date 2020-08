La Casa di Carta: la quinta stagione sarà l’ultima, ma la più epica di tutte (Di mercoledì 5 agosto 2020) La famosa serie tv sta per arrivare alla sua conclusione, ma ecco le ultime indiscrezioni sulla quinta ed ultima stagione La Casa di Carta: la quinta stagione sarà l’ultima La Casa di Carta è una serie spagnola creata da Alex Pina. Il Professore (Alvaro Morte) ha reclutato una banda e li ha addestrati per mesi a fare un colpo: entrare alla Zecca di Stato di Madrid e stampare milioni di euro. Ogni componente della banda ha il nome di una città: Tokyo (Ursula Corbero), Nairobi (Alba Flores), Mosca (Paco Tous), Berlino (Pedro Alonso), Rio (Miguel Herran), Denver (Jaime Lorente), Helsinki (Darko Peric), Oslo (Roberto Garcia Ruiz). A questi nella terza e quarta parte si sono aggiunti Palermo (Rodrigo De La Serna), Lisbona (Itziar ... Leggi su kontrokultura

