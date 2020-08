«La Casa di Carta 5»: riprese, nuovi personaggi e anticipazioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Casa di Carta 5 si fa, questo si sa da mesi e la notizia, infatti, è che le riprese della nuova stagione sono cominciate lunedì 3 agosto, con set tra Spagna, Danimarca e Portogallo. Più del primo ciak, tuttavia, quello che desta veramente sorpresa tra i fan della serie Netflix spagnola è che la quinta stagione (o, più precisamente, la 5°parte) de La Casa de Papel, sarà anche l'ultima. La Casa di Carta - maschera Dalì.jpgcourtesy of Netflix«La Casa di Carta 5» è la conclusione Questo è il vero colpo di scena, poiché poco dopo l'uscita in streaming de La Casa di Carta 4, il suo ideatore Alex Pina aveva fatto intendere che ... Leggi su gqitalia

