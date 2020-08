La Caritas di Salerno promuove una raccolta per aiutare Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Caritas di Salerno Campagna Acerno, oltre a esprimere solidarietà ai fratelli libanesi, si è subito messa in moto per dare una mano concreta alla popolazione colpita dalla violenta esplosione si è verificata ieri nel porto di Beirut, in Libano, spazzando via parte della città e provocando, secondo un primo bilancio provvisorio, circa cento morti e quattromila feriti. La Caritas di Salerno ha deciso di promuovere una raccolta fondi per sostenere questa fase di emergenza assoluta.Gli ospedali della capitale, già sotto pressione a causa del COVID, non riescono a far fronte all’emergenza, anche perché danneggiati dalla potente ... Leggi su anteprima24

Una violenta esplosione si è verificata ieri nel porto di Beirut, in Libano, spazzando via parte della città e provocando, secondo un primo bilancio provvisorio, circa cento morti e quattromila feriti ...

In passato ci ha aiutato la Caritas a Salerno ma adesso risiediamo a Campagna. Se lasciassi il paese per cercare lavoro altrove, avrebbe difficoltà mia moglie a mantenere le bambine Mi rivolgo alle ...

