Kate Middleton e l’omaggio a nonna Valerie, volontaria della Croce Rossa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Kate Middleton omaggia nonna Valerie. Valerie Middleton ha prestato servizio come infermiera volontaria per la Croce Rossa britannica durante la seconda guerra mondiale, e oggi la 38enne ha voluto ricordarla nell’anniversario dei 150 anni dell’associazione benefica. La duchessa di Cambridge ha condiviso una foto d’epoca di Valerie al fianco delle sue colleghe, ringraziandole tutte per il lavoro svolto. Anche la sua bisnonna, Olive, ha aggiunto Kate ha prestato servizio durante la prima guerra mondiale. Un grande onore per la duchessa. Leggi su vanityfair

