Juventus, Szczesny: «Lione, vogliamo vincere. Ronaldo pronto al miracolo» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Szczesny carica la Juventus in vista della gara contro il Lione: ecco le parole del portiere polacco tra Scudetto e Champions League Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di Champions League contro il Lione. MIGLIOR PORTIERE – «Valgono i trofei vinti dalla squadra, quelli individuali hanno una valenza diversa». SCUDETTO – «È stato un campionato difficile, strano, con lo stop, poi è durato 12 mesi. È stato un po’ sottovalutato, vincere lo Scudetto non è mai facile e vincerne 9 di fila è qualcosa di difficilissimo». Lione – «Adesso pensiamo solo al ... Leggi su calcionews24

TORINO - "Il premio come miglior portiere della Serie A? Valgono i trofei vinti dalla squadra, quelli individuali hanno una valenza diversa. Per quanto riguarda lo scudetto, è stato un campionato diff ...

TORINO- Sportmediaset riporta in queste ore la probabile formazione della Juventus che venerdì scenderà in campo contro il Lione. Difesa a quattro probabilmente formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e ...

