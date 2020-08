Juventus, Szczesny: “Contro il Lione possiamo farcela” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “E’ stato un campionato strano, difficile, sofferto, ma anche sottovalutato. Vincere nove scudetti e’ straordinario e quest’anno vale tanto, anche in considerazione della lunga sosta”. Queste le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria del tricolore da parte della squadra bianconera. “Pensiamo alla partita di venerdì contro il Lione (all’Allianz Stadium si ripartira’ dall’1-0 dell’andata in favore dei francesi) – ha proseguito l’estremo difensore polacco – Vedo una squadra pronta, c’e un ambiente simile a quello dell’anno scorso prima della gara con l’Atletico Madrid, possiamo farcela anche quest’anno”. Di certo, avere Cristiano ... Leggi su sportface

tuttosport : #Szczesny, garanzia #Juve. E sta lavorando sul suo punto debole... - sportface2016 : #Juventus, #Szczesny in vista della sfida contro il #Lione: #CristianoRonaldo? Può sempre essere decisivo. Negli sc… - hbk_89 : RT @BombeDiVlad: ??? 'Col #Lione ribalteremo il risultato' ??? Le dichiarazioni del portiere della #Juventus ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Cha… - BombeDiVlad : ??? 'Col #Lione ribalteremo il risultato' ??? Le dichiarazioni del portiere della #Juventus ????? #LBDV… - junews24com : Szczesny: «Contro il Lione ci giochiamo un obiettivo stagionale» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Szczesny Szczesny, garanzia Juve. E sta lavorando sul suo punto debole... Tuttosport Juve-Lione, Szczesny: "Cristiano Ronaldo farà un altro miracolo"

TORINO - "Il premio come miglior portiere della Serie A? Valgono i trofei vinti dalla squadra, quelli individuali hanno una valenza diversa. Per quanto riguarda lo scudetto, è stato un campionato diff ...

Verso Juventus-Lione, le ultime sulla probabile formazione bianconera

TORINO- Sportmediaset riporta in queste ore la probabile formazione della Juventus che venerdì scenderà in campo contro il Lione. Difesa a quattro probabilmente formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e ...

TORINO - "Il premio come miglior portiere della Serie A? Valgono i trofei vinti dalla squadra, quelli individuali hanno una valenza diversa. Per quanto riguarda lo scudetto, è stato un campionato diff ...TORINO- Sportmediaset riporta in queste ore la probabile formazione della Juventus che venerdì scenderà in campo contro il Lione. Difesa a quattro probabilmente formata da Danilo, Bonucci, De Ligt e ...