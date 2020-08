Juventus, Sarri a rischio riconferma: la Champions farà da giudice, intanto i bianconeri… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Maurizio Sarri potrebbe non essere l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione.La gara di Champions League tra i bianconeri e il Lione, in programma il 7 agosto e valida per gli ottavi di finale della competizione, potrebbe sancire l'addio del tecnico toscano. In caso di eliminazione, infatti, la dirigenza della società torinese potrebbe decidere di esonerare Sarri. La vittoria del campionato di Serie A, arrivata dopo la ripresa della stagione al termine del confinamento causato dalla pandemia da Covid 19, potrebbe non bastare all'ex Napoli e Chelsea.Il futuro del tecnico sembra dunque essere legato ai risultati che si verificheranno in Champions, addirittura ci sarebbero già i nomi quanto riguarda gli eredi come confermato da alcune indiscrezioni riportate da ... Leggi su mediagol

tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - JuventusTV : Una giornata speciale! ???? Guarda le interviste a Mister #Sarri, Coach @ritaguari, @SaraGama_ITA, Stefano #Braghin… - Spazio_J : - gobbo_di : UFFICIALE. La Juventus cambia il 71° allenatore per sostituire Sarri secondo i grandissimi esperti di calcio di Twitter. -