Juventus-Lione, Garcia: “Abbiamo il 50% di possibilità di qualificarci” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Abbiamo il 50% di possibilità di qualificarci? Sì, possiamo dirlo. Di solito chi vince 1-0 ha più chance ma sappiamo con chi giochiamo e dove giochiamo”. Rudi Garcia analizza così l’imminente sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte però dall’1-0 conquistato dal suo Lione all’andata, che può risultare decisivo in chiave doppio confronto: “Noi vogliamo andare a Lisbona per la final eight. Farlo sarebbe un exploit ma siamo in vantaggio per 1-0. Non ci difenderemo per tutta la partita, dovremo fare in modo di fare un gol. Se ci riusciremo, sarà complicato eliminarci. Col Psg abbiamo dimostrato una solidità difensiva interessante. Certo, siamo outsider e la Juve è ... Leggi su sportface

In vista di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di Champions League, Rudi Garcia, allenatore della squadra transalpina ha parlato dei bianconeri e della partita di venerdì prossimo, sulle colonne ...

Sono entrambe alle prese con un rompicapo, a sinistra. Lione e Psg devono risolvere la questione del terzino sinistro, prima di affrontare Juventus e Atalanta in Champions. Un problema più scomodo per ...

