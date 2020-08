Juventus-Lione, Garcia: "Abbiamo il 50% di possibilità di passare, non ci difenderemo" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci crede anche Rudi Garcia , allenatore del Lione intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rinfrancato dalla finale di Coppa di Lega che ha visto la sua squadra perdere soltanto ai calci di rigore ... Leggi su sport.sky

Mancano ormai due giorni alla sfida che, per Juventus e Lione, potrebbe valere un'intera stagione: venerdì 7 agosto alle ore 21.00, all'Allianz Stadium, si ripartirà dall'1-0 in favore dei ...Sembra un po’ una voce fuori dal coro Rudi Garcia, tecnico del Lione, che, intervistato da La Gazzetta dello Sport a due giorni dal match contro la Juventus, ha solo parole di lode per i bianconeri, s ...