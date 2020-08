Juventus, aria di bufera. Pistocchi: “Cosa penseranno i compagni dell’intervista di CR7?” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dalla festa per il nono scudetto consecutivo alle clamorose indiscrezioni del quotidiano francese FranceFootball riguardo un avvicinamento del PSG a Cristiano Ronaldo lo scorso inverno. Come ha commentato su Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi c’è aria di bufera in casa Juventus: “C’è una frase, nell’intervista rilasciata da CR7 a FranceFootball, riportata oggi dalla Gazzetta.it difficile da accettare per qualsiasi tifoso, figuriamoci per Agnelli “..la squadra non è all’altezza della dimensione di Ronaldo” Che cosa penseranno di lui i suoi compagni?” Leggi su sportface

8cycling : RT @sportface2016: #Juventus, aria di bufera: #Ronaldo deluso dal club? #Pistocchi: 'C’è una frase, nell’intervista rilasciata a FranceFoot… - sportface2016 : #Juventus, aria di bufera: #Ronaldo deluso dal club? #Pistocchi: 'C’è una frase, nell’intervista rilasciata a Franc… - FabioOffreda : RT @RaiSport: Secondo France Football, @Cristiano stava pensando di cambiare aria, lasciando la #Juventus per trasferirsi al #Psg #calcio… - ilgiornale : Secondo il periodico francese Cristiano Ronaldo si sentirebbe intrappolato alla Juventus e per questa ragione vorre… -