“Juve, Sarri a rischio”: e spuntano i quattro nomi per il successore [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, un risultato veramente eccezionale per il club bianconero. Ma non sono mancate le critiche nei confronti dell’allenatore Maurizio Sarri, nonostante la vittoria finale la posizione del tecnico non è tranquilla. Tutto si deciderà al termine della Champions League, l’obiettivo minimo è quello di superare il turno contro il Lione, poi verranno fatte delle valutazioni più approfondite. Sarà importante il risultato finale, ma anche il modo in cui verrà affrontata la competizione sarà oggetto di valutazioni. Secondo quanto riportato in un editoriale da Tancredi Palmeri su TMW, la Juventus ha già contattato diversi allenatori per l’eventuale sostituzione di Sarri. L’obiettivo principale ... Leggi su calcioweb.eu

