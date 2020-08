Juve, ispezione nel centro sportivo: cosa è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) TORINO - Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri sportivi delle squadre partecipanti alle Coppe Europee e ai play off e play out di Serie B, per accertare la ... Leggi su corrieredellosport

Ieri pomeriggio gli ispettori si sono recati presso gli impianti della Juventus e del Pordenone, acquisendo la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti ...

FIGC, Ispezione della Procura Federale nei centri sportivi di Juventus e Pordenone

