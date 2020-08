Jason Momoa e la sorpresa alla moglie Lisa Bonet: rimette a nuovo la sua prima auto (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prima automobile non si scorda mai. Vale per quasi tutti i guidatori, sicuramente per Lisa Bonet. Nei ricordi dell’attrice americana, infatti, ci sarà sempre un posto speciale riservato alla sua meravigliosa Mustang del 1965, decappottabile, sulla quale – appena compiuti i 17 anni – ha iniziato a scorrazzare per le vie della California. Una vettura storica, finita però in condizioni pessime nel parcheggio di un’officina. Leggi su vanityfair

CatelliRossella : Lenny Kravitz e Jason Momoa, la foto insieme spopola su Instagram - mtvitalia : Jason Momoa cuore di panna, soprattutto quando si tratta della moglie Lisa Bonet ?? - infoitcultura : Jason Momoa compie 41 anni. Ecco perchè gli auguri di Lenny Kravitz sono i più speciali - infoitcultura : Lenny Kravitz fa gli auguri di compleanno a Jason Momoa: la foto spopola su Instagram - roxyisnthappy : @jneverwalkalone Grazie amo comunque appunto non penso sia una cosa attendibile anche perché magari sei magari un j… -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Momoa Jason Momoa ha fatto la più dolce delle sorprese alla moglie Lisa Bonet rimettendo a nuovo la sua prima auto MTV.IT Jason Momoa e la sorpresa alla moglie Lisa Bonet: rimette a nuovo la sua prima auto

La prima automobile non si scorda mai. Vale per quasi tutti i guidatori, sicuramente per Lisa Bonet. Nei ricordi dell’attrice americana, infatti, ci sarà sempre un posto speciale riservato alla sua me ...

La bellissima dedica di Lenny Kravitz a Jason Momoa per il suo compleanno

Lenny Kravitz ha voluto dedicare a Jason Momoa, l'attuale marito della sua ex moglie Lisa Bonet, un messaggio molto speciale Tra Lenny Kravitz e Jason Momoa c’è un ottimo rapporto e in più di un'occas ...

La prima automobile non si scorda mai. Vale per quasi tutti i guidatori, sicuramente per Lisa Bonet. Nei ricordi dell’attrice americana, infatti, ci sarà sempre un posto speciale riservato alla sua me ...Lenny Kravitz ha voluto dedicare a Jason Momoa, l'attuale marito della sua ex moglie Lisa Bonet, un messaggio molto speciale Tra Lenny Kravitz e Jason Momoa c’è un ottimo rapporto e in più di un'occas ...