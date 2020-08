Italia, ufficializzati i capidelegazione: confermato Vialli, new entry Capotondi (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Figc ha reso noti i capidelegazione delle varie Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato riconfermato per la nazionale maggiore, mentre la nuova capodelegazione al femminile è Cristiana Capotondi, l’attrice e attuale vicrpresidente della Lega Pro. Prende il posto di Barbara Facchetti, che diviene team manager nella squadra azzurra al femminile. Riconfermati in maniera diffusa gli altri capidelegazione delle altre selezioni. Leggi su sportface

