Isola Gallinara in vendita: interviene il ministro e blocca tutto – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il mistero dell’Isola Gallinara in vendita a un magnate ucraino: interviene il ministro Dario Franceschini e blocca tutto, cosa è successo. “Nel pomeriggio di ieri ho ricevuto una telefonata dal ministro Dario Franceschini, a capo del dicastero dei Beni culturali il quale mi ha assicurato che gli uffici competenti del ministero stanno già esaminando le … L'articolo Isola Gallinara in vendita: interviene il ministro e blocca tutto – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : L’isola di Gallinara è stata comprata per 10 milioni di euro da un magnate ucraino - Corriere : Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - SkyTG24 : Liguria, l’isola Gallinara venduta per più di 10 milioni di euro a un magnate ucraino - StefaniaFalone : RT @robertocosta_ge: L'isola Gallinara è in vendita ma esiste un diritto di prelazione pubblica. @RegLiguria non si faccia sfuggire un bene… - _mau_ra : RT @robertocosta_ge: L'isola Gallinara è in vendita ma esiste un diritto di prelazione pubblica. @RegLiguria non si faccia sfuggire un bene… -