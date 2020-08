Io e te Pierluigi Diaco racconta sono andato da un neurologo ho sofferto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pierluigi Diaco durante la rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli, si è confessato a cuore aperto, rivelando un momento molto doloroso della sua vita. Commentando una lettera di una spettatrice che soffre di attacchi di panico, Diaco ha rivelato: «Ho sofferto di un male interiore, la depressione… Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati». E conclude: «Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito». Leggi su people24.myblog

interistadoc_ : RT @JustRiccard0: non pensavo che sarei mai arrivato al punto di idolatrare Pierluigi Diaco #ioete #gfvip - JustRiccard0 : non pensavo che sarei mai arrivato al punto di idolatrare Pierluigi Diaco #ioete #gfvip - MarvZante : Mi volete far credere che c’è qualcuno che pensa che sia una buona idea affidare i propri drammi a Pierluigi Diaco? #ioete - Lo_statistico : Perché affidare un programma a Pierluigi Diaco? - FilmNewsItaly : Pierluigi Diaco: 'Ho sofferto di depressione' -