Intesa Sanpaolo annuncia corrispettivo per acquisto azioni residue UBI

Intesa Sanpaolo ha annunciato le condizioni per l'obbligo di acquisto delle azioni residue di UBI Banca, circa 112 milioni di azioni che rappresentano il 9,8164% del capitale non apportate all'OPAS, che si è chiusa con adesioni oltre il 90% del capitale della banca. In particolare, Intesa ha fatto sapere che agli azionisti sarà concessa la scelta fra un corrispettivo identico a quello dell'OPAS – 1,7 azioni Intesa e 0,57 euro in contanti – ed un pagamento in cash di 3,539 euro per azione, risultante dalla somma fra il corrispettivo di 0,57 euro ed il valore in denaro del concambio in azioni

