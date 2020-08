Intervista ad Aldo Grasso: "Zavoli ha dato alla tv il diritto di riflettere" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Zavoli ha dato alla tv il diritto di riflettere”. Per Aldo Grasso, critico e storico della tv, di cui scrive sul Corriere della Sera, Sergio Zavoli, che si è spento oggi a 96 anni, “ha incarnato la parte migliore della Rai”. Tre le pietre miliari della sua lunga carriera da giornalista: Clausura, Processo alla tappa, La notte della Repubblica. È morto Sergio Zavoli. Aldo Grasso, da dove partiamo?Eh, la materia è infinita. Si può partire da lui come unico personaggio nella storia della Rai che ne ha ricoperto tutti i ruoli. Giornalista, inchiestista, direttore Gr1, presidente Rai, in commissione vigilanza... tutti i ruoli chiave ... Leggi su huffingtonpost

Intervista ad Aldo Grasso: "Zavoli ha dato alla tv il diritto di riflettere"

Per Aldo Grasso, critico e storico della tv ... Lui stesso racconta un aneddoto sull’intervista da rifare a Bettino Craxi, in quel di Hammamet. Sì, il diritto alla seconda domanda, e anche il diritto ...

La celebre intervista di Zavoli all’ex Br Moretti

Nel febbraio del 1990, su RaiDue, Sergio Zavoli ospitò a «La notte della Repubblica» un’intervista esclusiva a Mario Moretti, uno dei carcerieri di Aldo Moro, definito uno dei capi delle Br.

