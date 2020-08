Inter-Getafe, Molina sbaglia il calcio di rigore: tira fuori (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Colpo di scena inaspettato nel secondo tempo di Inter-Getafe, match valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. L’arbitro Taylor concede calcio di rigore per gli spagnoli con il neo entrato Molina che si presenta dal dischetto ma il suo destro finisce fuori con Handanovic che aveva anche intuito il calcio di rigore. Si rimane sull’1-0. Leggi su sportface

