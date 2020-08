Inter-Getafe, Conte si affida ai suoi 11 per gli ottavi a gara secca. Europa League: orario e tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) Già una sfida da dentro o fuori: la nuova formula post lockdown non ammette passi falsi. Se l’Inter vuole arrivare in fondo all’Europa League non può mai sbagliare, a partire dall’ottavo di finale a gara secca contro gli spagnoli del Getafe. I nerazzurri ci arrivano da favoriti ma con il caos Interno provocato dalle parole di Antonio Conte post Atalanta. Il tecnico però ha fatto marcia indietro e ora cerca la massima concentrazione: “Dobbiamo dare il massimo: non sappiamo dove questo massimo ci porterà, ma l’importante è non avere rimpianti“. Sono tutti scontri diretti: per questo basta un passo falso per andare anticipatamente in vacanza. Conte lo sa e sceglie ... Leggi su ilfattoquotidiano

