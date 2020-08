Insulti alla Meloni, si dimette la vicepresidente di Fondazione Cariplo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rho, Milano,, 5 agosto 2020 - Passo indietro della vicepresidente di Fondazione Cariplo, Paola Pessina . L'ex sindaco rhodense si è dimessa a causa del suo post su Facebook, poi cancellato, nel quale ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Insulti alla Khedira giura amore alla Juventus: sui social piovono insulti Goal.com Senza mascherina in stazione, 19enne comasco aggredisce agenti Polfer a Bologna

Como, 5 agosto 2020 - Lo avevano fermato all'interno della stazione di Bologna per ricordargli di indossare la mascherina, ma per tutta risposta un 19enne residente in provincia di Como prima si è mes ...

Matteo Ricci, insulti e sfottò a Daniela Santanché: "Il coronavirus non arriva dai neg***. Come va in Sardegna?"

Perché la sinistra non vincerà mai? Una buona spiegazione, efficace, arriva da questo violento dibattito, chiamiamola pure rissa, tra Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e dato in grande ascesa nel Pd, e ...

