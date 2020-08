Instagram lancia Reels: la nuova funzione che sfida Tik Tok arriva in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Reels, la nuova funzione di Instagram che sfida Tik Tok arriva in Italia Si chiama Reels e rappresenta il guanto di sfida lanciato da Instagram nei confronti di Tik Tok. Ma che cos’è e in cosa consiste questa nuova funzione? Reels permette di realizzare brevi video di 15 secondi con audio, effetti e altri strumenti creativi, come già avviene nell’app cinese, che spopola tra i giovanissimi. Dopo il test in Brasile, India, Germania e Francia, per la nuova finzione di Instagram è arrivato il momento dello sbarco in 50 Paesi, tra cui gli Stati Uniti e ... Leggi su tpi

