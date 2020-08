Infortunio Verratti, anche il centrocampista del Psg out contro l’Atalanta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Infortunio Verratti – Grande sfortuna in casa Psg, il club francese si prepara per i quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta, ma dovrà rinunciare anche al centrocampista Verratti. Secondo notizie provenienti dalla Francia, l’ex Pescara non sarà a disposizione per la partita a causa di un Infortunio al polpaccio in allenamento. Gli esami hanno confermato l’impossibilità di un recupero per la partita contro il club nerazzurro, il rientro è previsto solo in caso di qualificazione per la semifinale. Un’altra tegola per il Psg. Coronavirus, positivo allenatore italiano: è in ospedale Stoichkov il complottista: “Sul Covid nessuno dice la verità, è un ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #Verratti, anche il centrocampista del #Psg out contro l'Atalanta - - calciomercatoit : ??#AtalantaPsg - infortunio in allenamento per #Verratti - ForzAzzurri1926 : CHAMPIONS, ALTRO INFORTUNIO PER IL PSG. SALTA L'ATALANTA, GASPERINI BACIATO DALLA FORTUNA >>>>… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #ChampionsLeague Altri guai per il #PSG in vista del match contro l'#Atalanta. Marco #Verratti potrebbe saltare la gar… - CalcioPillole : #ChampionsLeague Altri guai per il #PSG in vista del match contro l'#Atalanta. Marco #Verratti potrebbe saltare l… -