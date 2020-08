Indianapolis si arrende: la 500 miglia a porte chiuse (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alla fine, anche la Indianapolis 500 si terrà a porte chiuse. Sono valsi a nulla i tentativi per avere almeno un po’ di pubblico, tra procedure e monitoraggi vari. Di fronte ad una situazione dei contagi che aumentano nello stato dell’Indiana, e negli stati limitrofi, gli organizzatori di quello che chiamano “The Greatest Spectacle in Racing” si vedono costretti a chiudere le tribune. Per la prima volta nella storia, la più grande gara automobilistica del mondo si disputerà sotto spalti tanto grandi quanto vuoti. E sono passati solo quattro anni dal record di presenze, datato 2016, di 350 mila spettatori! Indianapolis 500, per la prima volta a porte chiuse “E’ con grande rammarico che annunciamo che la 104esima edizione ... Leggi su sport.periodicodaily

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Indianapolis si arrende: la 500 Miglia sarà a porte chiuse #Indy500 - scazzatoricerc : RT @Gazzetta_it: Indianapolis si arrende: la 500 Miglia sarà a porte chiuse #Indy500 - Gazzetta_it : Indianapolis si arrende: la 500 Miglia sarà a porte chiuse #Indy500 -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis arrende Uno contro tutti: Moya, Rafter, Kafelnikov e Agassi nell’ultima fase del regno di Sampras Ubi Tennis