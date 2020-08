India, sui semafori sagome femminili per la parità di genere (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sui semafori di Mumbai, in India, le figure maschili stanno per essere sostituite con le sagome femminili, in oltre un centinaio di incroci stradali con attraversamento pedonale. Un segnale «piccolo ma potente», pensato, secondo gli attivisti, per favorire una maggiore inclusività, e per contribuire a dissipare l’idea, radicata nel Paese, che solo gli uomini debbano essere in giro. Leggi su vanityfair

