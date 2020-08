Incidenti montagna, cade sul Cervino: ferita alpinista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un’alpinista veneta di 36 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto sul versante italiano del Cervino. Verso le 14 la donna è caduta per circa 20 metri, mentre si trovava a 3.700 metri di quota. Sul posto, un centinaio di metri a valle del rifugio Capanna Carrel, è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta. Le sue condizioni, in base a quanto appurato dai soccorritori, non paiono gravi.L'articolo Incidenti montagna, cade sul Cervino: ferita alpinista Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Un'alpinista veneta di 36 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto sul versante italiano del Cervino. Verso le 14 la donna è caduta per circa 20 metri, mentre si trovava a 3.700 metri ...

Ballabio. Intitolata a Marco Anghileri la palestra di arrampicata del parco Due Mani

Marco Anghileri, nato a Lecco il 16 settembre del 1972 e, purtroppo, vittima di un tragico incidente sul Monte ... stesso Calumer e dagli amanti della montagna uno dei più forti alpinisti del ...

