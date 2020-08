Incidente o attentato, Beirut fa schizzare l'oro. Quotazioni mai viste (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le esplosioni di Beirut fanno schizzare le Quotazioni dell'oro. Incidente o attentato, ancora non è chiaro. Ma la catastrofe che ha provocato almento cento morti e migliaia di feriti nella capitale del Libano viene letta dai mercati come un segnale di instabilità nel Medio Oriente. Le Quotazioni dell'oro continuano a salire dopo che ieri sono volate fino a testare il valore di chiusura record ben oltre quota 2000 dollari, a 2.021 l'oncia, chiudendo al di sopra della soglia psicologica per la prima volta nella storia per effetto anche dell'esplosione a Beirut. Nelle contrattazioni sulle Borse asiatiche i prezzi dell'oro hanno continuato a salire, con il contratto spot balzato fino a 2.030,72, prima di rallentare a 2,014.41 dollari, sulla ... Leggi su iltempo

TizianaFerrario : immagini da Apocalisse.Non ho mai visto niente di così devastante.Migliaia di feriti almeno 50… - Corriere : Incidente o attentato? Le ipotesi. E le parole di Trump: «I generali pensano a un att... - MediasetTgcom24 : Esplosioni a Beirut, tutte le ipotesi in campo: incidente o attentato? #beirut - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Incidente o #attentato, #Beirut fa schizzare l'#oro. Quotazioni mai viste #5agosto #libano - eccoda : Perché i media italiani insistono molto sull'ipotesi attentato/bomba per Beirut? Cos'è, l'ipotesi incidente fa meno ascolto/click? -