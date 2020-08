Incendi, geologi: “Dopo il fuoco rischio frane e alluvioni che potrebbero devastare il territorio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Nel nostro Paese negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento del regime degli Incendi che richiede un cambio di strategie nel governo del fenomeno, un cambiamento che segue l’emergenza climatica in atto. Gli Incendi che stanno devastando diverse aree boscate del nostro Paese, molte delle quali in aree protette come il Parco Nazionale del Gran Sasso, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, la Riserva Orientata di Monte Cofano in Sicilia, solo per citarne alcuni, stanno distruggendo la biodiversità e mettendo a rischio le popolazioni locali, ma stanno anche predisponendo il territorio a dissesti geo-idrologici come frane e alluvioni. Fenomeni che saranno innescati dalle piogge estive intense e dalle piogge autunnali”. Lo ha affermato Antonello Fiore, GEOLOGO, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi geologi Nel nostro paese un cambiamento del regime degli incendi Sardegna Reporter