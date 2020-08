In Sicilia nasce la ‘Banca della Terra’, terreni per aspiranti agricoltori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Oltre 430 ettari di terreno suddivisi in quattro diverse province della Sicilia, Agrigento, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, a disposizione di giovani aspiranti agricoltori. E’ quanto prevede la ‘Banca della Terra’ un progetto della Regione Siciliana presentato oggi dal governatore Nello Musumeci e dall’assessore Edy Bandiera. “E’ tutto terreno demaniale – dice Musumeci – ed è l’obiettivo che la Banca della terra si era prefissato con una apposita legge. La Banca della terra è la ‘cassaforte’, l’ente di mediazione a cui si conferisce il terreno. Poi la banca assegna il terreno conferito ai giovani che ne ... Leggi su calcioweb.eu

