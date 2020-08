In Sardegna slitta il rientro a scuola per aiutare il turismo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli studenti di tutta Italia dovrebbero tornare in classe il 14 settembre, data indicata ormai da settimana dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Gli alunni della Sardegna, però, siederanno nuovamente tra i banchi una settimana dopo, precisamente il 22 settembre. Quindi dopo la due giorni (20-21) dedicata al referendum confermativo per il taglio dei parlamentari, con i seggi che dovranno essere allestiti all’interni di edifici scolastici. Lo ha deciso la giunta regionale, motivando lo slittamento con la necessità di prolungare la stagione turistica, messa in ginocchio dal lockdown. Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Pubblica istruzione, ha spiegato che la proposta di slittamento è nata per tre motivi: l’esigenza di concedere una settimana in più per chi deve recuperare ... Leggi su quifinanza

CAGLIARI. Con una mail inviata a tutti gli atleti, l'organizzazione dell'Ironman annuncia lo slittamento al 2021 della gara che del 70.3 Sardegna che si sarebbe dovuta svolgere a Chia il 25 ottobre di ...

Una decisione arrivata dopo una lunga trattativa. Cabmiano i tempi rispetto a quanto previsto. Slitta quindi di una settimana l'inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del ...

