In Salento lacrima la statua della Madonna, il parroco: “Cautela” (Di mercoledì 5 agosto 2020) BARI – “Bisogna essere cauti e ragionare in modo razionale”. Così, alla Dire, don Rocco Calabrese, parroco della chiesa dedicata a Sant’Antonio abate di Carmiano, in provincia di Lecce, commenta quanto da due giorni sta accadendo nel paese salentino dove il volto rigato di rosso della statua della Madonna Immacolata in piazza Paolino Arnesano, sta agitando fedeli e curiosi. “Apparentemente sembra una lacrima – dice il sacerdote – ma non si può parlare di miracolo. Non ci sono stati prelievi né analisi: andiamoci piano. Potrebbe trattarsi di un effetto dell’eccessivo caldo o peggio ancora dello scherzo di qualcuno”. Leggi su dire

