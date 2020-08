“In lacrime”. Belen e Ginamaria Antinolfi, il gossip esplode potente. Si scopre quello che è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si parla ancora di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. I due si sono frequentati (poco), per poi dirsi addio. Forse per l’argentina non è ancora giunto il momento per imbastire una nuova storia dopo la fine della burrascosa relazione con Stefano De Martino. O forse non è semplicemente scattata la scintilla. Fatto sta che dopo un romantico weekend a Capri e uno a Ibiza, la conoscenza tra il campano e la showgirl sudamericana si è interrotta. Della storia ‘lampo’, ne ha parlato Mariela, ex storica di Gianmarica. A fare il punto ci pensa Chi che scrive: la donna, argentina come Belencita, ha narrato dei retroscena sulla liaison, spiegando che Antinolfi, dopo che il rapporto con la conduttrice di Tu Sì Que Vales ha subito una battuta d’arresto, ha cercato conforto in ... Leggi su caffeinamagazine

