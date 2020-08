In elicottero sopra al luogo dell’esplosione: il porto di Beirut è una distesa di detriti fumanti. IL VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le squadre di soccorso a Beirut stanno cercando oltre 100 persone ritenute disperse in seguito alla violenta esplosione avvenuta ieri nella zona del porto della città. Come ha reso noto in mattinata la Croce Rossa libanese, finora il bilancio è di oltre 100 morti e oltre 4.000 feriti. Nel VIDEO, girato nella mattinata di mercoledì, la zona del porto ripresa dall’elicottero: una infinita distesa di detriti e rottami. L'articolo In elicottero sopra al luogo dell’esplosione: il porto di Beirut è una distesa di detriti fumanti. IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : In elicottero sopra al luogo dell’esplosione: il porto di Beirut è una distesa di detriti fumanti. IL VIDEO - Amai_Suzu : La smette sto elicottero di passare sopra casa mia che non riesco a sentire un cazzo - leehyuckie00 : @sribinnie per le italiane. Io scometto che stava facendo l'elicottero con le mutande sopra però - ANDREAESCIT : continua a passare un elicottero sopra casa mia devo preoccuparmi? - AcliAle : Stamattina caffè, sigaretta in terrazzo e un forte rumore che mi dico 'ma che è sto elicottero qua sopra casa mia..… -

Ultime Notizie dalla rete : elicottero sopra Marte, Nasa lancia il rover Perseverance con l'elicottero-drone Ingenuity Corriere della Sera Etna Village

Con i voli dell’elicottero che ha sorvolato dalle 17 alle 20:30 il cielo sopra i paesi etnei, sabato scorso, è stata aperta al pubblico Etna Village, l’area di 14.000 mq ospitata presso l’area verde ...

Continua l’incendio sulle alture di Pieve Vergonte: interventi in quota solo con l’elicottero

Al lavoro vigili del fuoco e volontari Aib che hanno allestito delle vasche nella zona del lago di Ravinella: qui l'elicottero arriva a prendere ... e quello della zona sopra Corte Buè (Valgrande): in ...

Con i voli dell’elicottero che ha sorvolato dalle 17 alle 20:30 il cielo sopra i paesi etnei, sabato scorso, è stata aperta al pubblico Etna Village, l’area di 14.000 mq ospitata presso l’area verde ...Al lavoro vigili del fuoco e volontari Aib che hanno allestito delle vasche nella zona del lago di Ravinella: qui l'elicottero arriva a prendere ... e quello della zona sopra Corte Buè (Valgrande): in ...