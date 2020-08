In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Agosto: Ideona per la ripresa: tornare a licenziare. La solita lobby oggi forse Cdm sul decreto agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Dl agosto – I sindacati: “Così è sciopero” Stop licenziamenti: il governo diviso vara la “mezza proroga” Il Consiglio dei ministri era ufficiosamente convocato per stasera, ma non è detto che si tenga: le trattative nella maggioranza attorno al cosiddetto “decreto agosto” non sono afFatto terminate. La questione che divide di più (tra loro e al loro interno) i partiti che sostengono il governo Conte è la proroga del blocco dei licenziamenti … di Marco Palombi La banda del bando di Marco Travaglio Addio scuola. “I sindacati alla Azzolina: ‘La scuola non riaprirà’” (il Giornale, 18.7). Matta. “La scuola folle nella testa della Azzolina” (Michela Marzano, La ... Leggi su ilfattoquotidiano

GdS – Suning chiede una lista mercato a Conte ed è pronto ad aprire il portafogli: è il compromesso per la vittoria

Nella chiamata andata in scena nel corso del pomeriggio di lunedì, Antonio Conte e Steven Zhang hanno siglato una sorta di armistizio dopo il duro attacco dello stesso tecnico rivolto alla società al ...

Regionali Campania, le giravolte di Rosa Capuozzo: primo sindaco grillino, ora in lista con la Lega

Afferma di essere all’oscuro di tutto, di non sapere che il suo nome è stato inserito nella lista che la Lega di Salvini presenterà alle elezioni per il Consiglio regionale della Campania in programma ...

