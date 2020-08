In Brasile l’AI aiuta a individuare i casi di Covid-19 senza test (Di mercoledì 5 agosto 2020) Algoritmi per individuare le lesioni polmonari da Covid-19. In Brasile l'intelligenza artificale aiuta i medici a diagnosticare con efficacia i casi di Covid-19, compensando così la mancanza di test di massa sulla popolazione. L'assenza di una strategia di tracciamento e controllo ha reso il Brasile uno dei Paesi più colpiti con oltre 95mila morti e 2,6 milioni di casi, fra cui il presidente Bolsonaro che ha sempre minimizzato. Col sistema RadVid-19, sviluppato da Huawei e Siemens, i medici possono sottoporre i pazienti a una semplice radiografia e poi farla analizzare agli algoritmi."Questo aspetto è molto tipico, con diversi segni bilaterali e una predominanza nelle parti periferiche dei polmoni. ... Leggi su ilfogliettone

