Immuni, che flop! Solo 4,5 milioni (su 60) hanno scaricato l'app (Di mercoledì 5 agosto 2020) A guardare gli annunci del Governo doveva essere uno dei tre poderosi pilastri nella lotta al Covid – insieme test e trattamenti medici – invece app Immuni è ferma al palo. I dati del Ministero dell’Innovazione parlano di soli 4,6 milioni di download nel periodo che va dal primo giugno al 2 agosto, su una popolazione di 60 milioni di abitanti. I focolai bloccati sono stati due, 63 le persone risultate positive e circa 100 i soggetti messi in allerta con l’invio di notifiche. Gli studi, ad esempio quello dei ricercatori della Oxford University, sostengono che sarebbe ideale che la scaricasse almeno il 60% della popolazione, anche se quote inferiori possono comunque essere utili per limitare la diffusione del virus.Gli italiani sono spaventati da Immuni, c’è bisogno di spiegare ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : Dove è finita l'#appimmuni? Questione #migranti, la #lamorgese fa un passo indietro. Intanto #Bonafede ha deciso ch… - fili_oro : @Doom3Gloom @savo_pas @bendingspoons @immuni_app Bending Spoons ha donato l'app e anche gli spazi pubblicitari sono… - lelloarcuri2 : RT @HuffPostItalia: Immuni, che flop! Solo 4,5 milioni (su 60) hanno scaricato l'app - HuffPostItalia : Immuni, che flop! Solo 4,5 milioni (su 60) hanno scaricato l'app - fili_oro : @thuglif12 @StraniFatti Per il ritardo non si può fare niente. Immuni usa le API di Apple e Google, che sono state… -