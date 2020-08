"Immigrati, la sola speranza per l'Italia: quanti ce ne servono". Cazzola delira, Salvini massacra: "Amico della Fornero, irrecuperabile" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Emergenza immigrazione. Sbarchi senza soluzione di continuità, Lampedusa al collasso, emergenza sanitaria, rivolte dei cittadini, sindaci che si dicono pronti a proclamare in autonomia lo stato d'emergenza. E poi c'è Giuliano Cazzola, il quale dice quanto segue: "L'Italia ha una sola speranza: i migranti. Al nostro Paese ne occorrono 180mila all'anno. L'Europa dovrebbe accoglierne 1,6 milioni". Insomma, un teorico dell'invasione. Anzi, uno dei massimi teorici dell'invasione che possano soltanto essere immaginati. Parole che stridono, che sorprendono. E che vengono rilanciate sui social da Matteo Salvini, con doppio e laconico commento. Il primo: "Sta scherzando?". Il secondo: "L'Amico di Elsa Fornero. irrecuperabile...". Cala il sipario. ... Leggi su liberoquotidiano

Emergenza immigrazione. Sbarchi senza soluzione di continuità, Lampedusa al collasso, emergenza sanitaria, rivolte dei cittadini, sindaci che si dicono pronti a proclamare in autonomia lo stato d'emer ...

"Decine di immigrati trasferiti a Terni dalla Sicilia sono in fuga da questa notte e ora sono a tutti gli effetti dei "fantasmi" che vagano sul territorio italiano". Sono 24 le persone in isolamento c ...

Emergenza immigrazione. Sbarchi senza soluzione di continuità, Lampedusa al collasso, emergenza sanitaria, rivolte dei cittadini, sindaci che si dicono pronti a proclamare in autonomia lo stato d'emer ...

"Decine di immigrati trasferiti a Terni dalla Sicilia sono in fuga da questa notte e ora sono a tutti gli effetti dei "fantasmi" che vagano sul territorio italiano". Sono 24 le persone in isolamento c ...