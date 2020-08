Il Vangelo del giorno | Mercoledì 5 agosto 2020 | La fede di una madre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Commento al Vangelo di oggi mercoledì 5 agosto 2020 – 18.a Settimana del Tempo Ordinario – Anno Pari La madre che implora con forza e umiltà l’aiuto di Dio anche quando Egli ci mette alla prova, ci dà un esempio di fiducia nell’amore di un Dio buono, il cui cuore si commuove sempre per i … L'articolo Il Vangelo del giorno Mercoledì 5 agosto 2020 La fede di una madre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

