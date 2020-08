Il Torino ha scelto Giampaolo, sarà lui il nuovo allenatore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo l’esperienza con il Milan chiusa con l’esonero, Marco Giampaolo è pronto ad accogliere una nuova sfida. Il tecnico abruzzese è vicinissimo alla firma con il Torino che lo ha scelto per sostituire Moreno Longo. La trattativa è in fase avanzata da giorni e a breve arriverà la fumata bianca. Torino: Giampaolo è un’ipotesi concreta Giampaolo, che in mattinata si è recato nella sede del Milan per risolvere consensualmente il contratto che lo legava ai rossoneri fino al 2021, firmerà con i granata un accordo biennale con opzione per il terzo a 1,5 milioni di euro a stagione, circa mezzo milione in meno rispetto a quanto percepiva con il Milan. Cairo: “Giampaolo sa insegnare ... Leggi su sport.periodicodaily

