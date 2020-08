Il taglio dei parlamentari è solo espressione del becero antiparlamentarismo dei 5 Stelle (Di mercoledì 5 agosto 2020) La riduzione dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato è solo l’espressione dell’antiparlamentarismo dei Cinque Stelle che hanno fatto della demagogia la loro identità proiettata a distruggere la democrazia rappresentativa, pilastro liberale dell’Italia repubblicana.Su Huffington Gianfranco Pasquino e Nadia Urbinati hanno già argomentato le ragioni per cui il taglio dei parlamentari con qualsiasi legge elettorale è una misura fasulla e un autentico aborto istituzionale. Basta confrontare la proposta con le misure delle grandi nazioni d’Europa: 709 sono i membri del Bundestag tedesco, 577 dell’Assemblea nazionale francese, e 650 del parlamento britannico.Da parte mia vorrei chiarire la ... Leggi su huffingtonpost

luigidimaio : Anche la politica dia il buon esempio di fronte ai cittadini. Il taglio dei parlamentari comporterebbe un risparmio… - bobogiac : "Così NO a questo taglio dei parlamentari" perché riduce il diritto di rappresentanza, aumentando il potere di poch… - TNannicini : Sul #referendum siamo di fronte a un paradosso: i fautori del sì al taglio dei parlamentari chiedono un voto non su… - NetracerRob : RT @vincenzolambia4: Se I 5s chiedono il taglio dei parlamentari qualunque siano le loro motivazioni #IoVotoNO - urania2906 : RT @bobogiac: "Così NO a questo taglio dei parlamentari" perché riduce il diritto di rappresentanza, aumentando il potere di pochi. Il 20…

